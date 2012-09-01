Газета "Жизнь Луганска"

Йорг Форбриг, программный директор и эксперт по делам Восточной Европы Немецкого фонда Маршалла, в комментарии, опубликованном на сайте CNN, считает, что Украине следует в ближайшее время предоставить перспективу членства в ЕС. Нужна ли Украине еще одна революция размышляет обозреватель издания The Washington Post. По мнению немецкого эксперта, в нынешней ситуации в Украине ставки еще даже […]

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Бытует мнение, что высшее образование – пустая трата времени и денег. Говорят, мол лучше пойти работать и получать ценный опыт. Такое заблуждение весьма обширное и некоторым людям оно мешает при принятии решения. Конечно, если у вас есть свой собственный семейный бизнес или навыки с помощью которых вы можете заработать большую сумму наличных, то вам стоит […]

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В современном мире уже давно закрепился образ жизни типичного бизнесмена и также других весьма обеспеченных работяг. Он подразумевает, что вы определенное время работаете, не покладая рук и не отвлекаясь на свои духовные потребности. Это на самом деле не очень хорошо, ведь человек должен развиваться всесторонне и никак себя не ограничивать, но не спешите делать поспешных […]

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