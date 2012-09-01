Газета "Жизнь Луганска"

В городе Севастополе на днях открылся достаточно уникальный культурный проект со специфическим гастрономическим уклоном. Речь идёт о кулинарном фестивале под названием «Мидийный экспресс». Название фестиваля абсолютно не случайно, так как все гастрономические участники фестиваля (блюда, участвующие в конкурсной программе) и их кулинарные рецепты, касаются исключительно даров моря. Что совсем не удивительно, какому городу, как не […]
Финансовая и социальная сеть под названием МММ 2012, создателем которой является небезызвестный Сергей Мавроди, на сегодняшний день объединяет в своей структуре более тридцати пяти миллионов человек из разных стран по всему миру. Не обошла своим вниманием МММ и Украину. Здесь также растёт популярность данной финансовой пирамиды, и постоянно увеличивается количество тех людей, которые решили доверить […]
«Есть две чернобыльских проблемы, которые за 25 лет не решены, а только углубились. Первая — радиоактивно загрязненные территории, вторая — разрушенный реактор, — подчеркнул в выступлении народный депутат Ю.Костенко (НУ-НС). — Ответственно заявляю, что согласие украинского правительства на замену стратегии изъятия из саркофага 200 тонн материалов и тысяч тонн радиоактивных отходов на стратегию строительства еще […]
Государственный комитет лесного хозяйства Украины обеспокоен ситуацией с пожарами в степях. Как сообщил руководитель Гослесхоза Украины Николай Шершун, более всего от пожаров страдает Луганская область, которая лидирует по количеству загораний и их площадью. В управлении МЧС Украины в Луганской области сообщили, что за минувшие сутки в области произошло 70 пожаров, каждый второй — это загорание […]
Йорг Форбриг, программный директор и эксперт по делам Восточной Европы Немецкого фонда Маршалла, в комментарии, опубликованном на сайте CNN, считает, что Украине следует в ближайшее время предоставить перспективу членства в ЕС. Нужна ли Украине еще одна революция размышляет обозреватель издания The Washington Post. По мнению немецкого эксперта, в нынешней ситуации в Украине ставки еще даже […]
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Бытует мнение, что высшее образование – пустая трата времени и денег. Говорят, мол лучше пойти работать и получать ценный опыт. Такое заблуждение весьма обширное и некоторым людям оно мешает при принятии решения. Конечно, если у вас есть свой собственный семейный бизнес или навыки с помощью которых вы можете заработать большую сумму наличных, то вам стоит […]
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В современном мире уже давно закрепился образ жизни типичного бизнесмена и также других весьма обеспеченных работяг. Он подразумевает, что вы определенное время работаете, не покладая рук и не отвлекаясь на свои духовные потребности. Это на самом деле не очень хорошо, ведь человек должен развиваться всесторонне и никак себя не ограничивать, но не спешите делать поспешных […]
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Разом з економістами з’ясовуємо ознаки різкого падіння гривні У липні українці забрали з рахунків майже 1,6 трильйона вкладів у гривні, і банки зіткнулися з нестачею гривень. Справа в тому, що банки заробляють, позичивши під відсотки гроші, які вийшло взяти під менші відсотки. Якщо немає депозитів — немає і прибутку! Ще гірше виглядає ситуація, коли в […]
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Для Курта Воннегута музыка была неопровержимым доказательством существования Бога, а для Яна Бедермана с его «Оркестром интуитивной музыки» — самой жизнью, радостью, постоянным открытием новых сфер в себе и мире. Таково первое впечатление от его концерта, состоявшегося на прошлой неделе в Этноклубе достижений, а через несколько дней — в фестиваль-ресторации «Левый берег». Во время такого […]
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Триває зворотній відлік хвилин до бою року між Олександром Повєткіним і Володимиром Кличком. До поєдинку залишилося трохи більше доби, а новини зі станів суперників продовжують активно надходити. Чемпіон світу Володимир Кличко, який носить прізвисько Доктор Сталевий Молот, днями уклав спонсорську угоду з українською компанією, чия діяльність більш ніж співзвучна його нікнейм. Вона спеціалізується на виробництві […]
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